Разъевшейся до центнера Мэрайе Кэри отрезали кусок желудка

В то время, как армия фанатов американской певицы Мэрайи Кэри радуются за своего кумира, что звезда взяла себя в руки и наконец-то начала худеть, злоязычники поговаривают, что дело тут вовсе не в правильном питании и занятиях спортом. Инсайдер слил таблоидам информацию, что ради возвращения былых менее расплывчатых форм Мэрайя отважилась на непростую и рискованную операцию по резекции желудка. После чего и начала постепенно сбрасывать лишние килограммы. Чем несказанно обрадовала своих фанатов. Так как в последнее время очень поправилась, из-за чего ей стало тяжело двигаться.



Резекцию желудка (проще говоря, удаление части органа) артистке якобы провел один из медицинских светил района Беверли-Хиллз.

Как рассказал источник, приближенный к звезде, «Мэрайя всегда гордилась своими формами, но этим летом, когда приближалась к концу серия ее выступлений в Caesars Palace и когда она отправилась в тур с Лайонелем Ричи, то почувствовала, что ей становится тяжело танцевать». Кроме того, на артистку из соцсетей полился поток критики со стороны пользователей, которые ставили ей в упрек лишний вес.

«Мэрайя перенесла операцию примерно месяц назад и уже видит улучшение. Она уже получила хорошие результаты», – сообщил источник.

Отметим, что в последнее время вес знаменитости заметно колебался: Мэрайя то худела, то снова поправлялась. А в 2015 году, когда Кэри была помолвлена с богачом Джеймсом Пекором и готовилась к свадьбе, чтобы похудеть, она даже прибегла к процедуре вымораживания жировых клеток. Но затем, как видим, ее снова «раздуло» на несколько размеров. И если несколько лет назад пышногрудая красотка весила 90 килограммов, то теперь, злорадствуют злые языки, масса звездного тела достигла центнера.

Текст: Е. Скобелева