Футболисты сборной Швеции обыграли Южную Корею со счетом 1:0

Сейчас сборная Швеции делит первое место в группе F с Мексикой, сенсационно победивших команду Германии.



Да, кстати, для победы шведам просто не хватило одного гола. Его смогли сделать нынешний и бывший футболисты «Краснодара». В общем, Виктору Классон удалось заработать пенальти, который назначал судья на 64-й минуте после видеоповтора. Что касается защитника Андреаса Гранквиста, он его смог реализовать.

Текст: Т. Сокот



