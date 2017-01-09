Число жертв увеличилось в Таиланде до 19 человек

Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 19 человек. Еще один человек в настоящий момент числится пропавшим без вести. Это сообщение департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций.







Случившееся прокомментировал глава ведомства Чатчая Промлерта. Он сообщил, что в результате проливных дождей под водой оказались более 4 тыс. населенных пунктов. Напомним, что в 10 провинциях южного Таиланда живет приблизительно 900 тыс. человек. О пострадавших иностранных гражданах в СМИ информация отсутствует.





В настоящий момент метеорологический департамент страны распространяет предупреждение, непосредственно имеющее отношение к жителям 13 регионов таиландского юга. Среди них популярные у туристов провинции Пхукет, Пхангнга и Краби. Здесь вплоть до 10 января ожидаются вполне обильные осадки, возможны наводнения.





В настоящий момент на острове Самуи по причине дождей не смогли вовремя улететь сотни туристов. Среди них были россияне. В настоящий момент ситуация все-таки постепенно нормализуется.





В СМИ представлена информация о том, что "дождь идет, но дороги не перекрыты. Таксисты воспользовались ситуацией и взвинтили цены вдвое". Один из пассажиров, рейс которого отменили еще 6 января, сообщил о том, что выписаны новые билеты лишь на 10 января.





В посольстве РФ в Таиланде подтвердили информацию о том, что в дипмиссию продолжают обращаться туристы из России, которые оказались на Самуи.





Этот момент прокомментировал заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов. Он сообщил, что "мы находимся в постоянном контакте с представителями авиакомпаний и аэропортов, ситуация не чрезвычайная. Самолеты действительно улетают с задержкой, в том числе и из Бангкока, поскольку не могут вылететь вовремя из Москвы по погодным условиям".





Текст: Т. Сокот



