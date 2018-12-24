Автолюбители о том, как они в Самаре выстроили из автомобилей мерцающую новогоднюю ёлку

В общем, самарские водители устроили акцию накануне Нового года, в рамках которой они смогли выстроить главный символ главного праздника года из машин.







В общем, самарские водителям удалось припарковать их автомобили таким образом, чтобы из них в конечном итоге получилась праздничная мигающая новогодняя зелёная красавица.

Еще им удалось выстроить красочную надпись «Самара».

Текст: Т. Сокот



