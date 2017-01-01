Пенсионный возраст для госслужащих увеличили на 5-8 лет

Ранее, как известно, государственные служащие уходили на пенсию, как и обычные граждане – в 60 и 55 лет соответственно. Новый закон устанавливает единые правила выхода на пенсию для федеральных, региональных и муниципальных служащих.



Кроме пенсионного возраста, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, что дает возможность пенсии по выслуге лет. Стаж тоже будет увеличиваться на полгода каждый год.

Также с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы депутатом Госдумы и членом Совета Федерации для получения ежемесячной доплаты к пенсии по старости.

Напомним, данный законопроект был принят Госдумой в мае 2016-го. В том же месяце поправки утвердил президент и одобрил документ в целом.

Текст: Е. Скобелева