Пенсионный возраст для госслужащих увеличили на 5-8 лет
С 1 января начинает действовать закон, повышающий пенсионный возраст для чиновников. Ежегодно эта цифра будет повышаться на шесть месяцев, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
Ранее, как известно, государственные служащие уходили на
пенсию, как и обычные граждане – в 60 и 55 лет соответственно. Новый закон устанавливает
единые правила выхода на пенсию для федеральных, региональных и муниципальных
служащих.
Кроме пенсионного возраста, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность
стажа госслужбы, что дает возможность пенсии по выслуге лет. Стаж тоже будет
увеличиваться на полгода каждый год.
Также с одного года до пяти лет увеличился минимальный
срок работы депутатом Госдумы и членом Совета Федерации для получения ежемесячной
доплаты к пенсии по старости.
Напомним, данный законопроект был принят Госдумой в мае
2016-го. В том же месяце поправки утвердил президент и одобрил документ в
целом.
Текст: Е. Скобелева