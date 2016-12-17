Землетрясение, магнитуда которого 8,0, произошло в Папуа - Новой Гвинее

После землетрясения, магнитуда которого составила 8,0, случившегося сегодня у берегов Папуа - Новой Гвинеи, могут образоваться волны. Их высота может составить от 1 до 3 метров. Это сообщение Тихоокеанского центра по предупреждению цунами.







Те люди, которые находятся в прибрежных районах, им рекомендовали следовать указаниям местных властей на случай необходимости эвакуации.





В СМИ представлена информация о том, что эпицентр толчков расположился приблизительно в 60 км на восток от населенного пункта Тарон. Что касается глубины залегания очага землетрясения, она составляла 73,4 км.





Какая-либо иная информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.





Текст: Т. Сокот



