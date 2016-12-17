Землетрясение, магнитуда которого 8,0, произошло в Папуа - Новой Гвинее
17.12.2016 22:24 / Происшествия / Прочли: 67 человек
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
После землетрясения, магнитуда которого составила 8,0, случившегося сегодня у берегов Папуа - Новой Гвинеи, могут образоваться волны. Их высота может составить от 1 до 3 метров. Это сообщение Тихоокеанского центра по предупреждению цунами.
Те люди, которые находятся в прибрежных районах, им рекомендовали следовать указаниям местных властей на случай необходимости эвакуации.
В СМИ представлена информация о том, что эпицентр толчков расположился приблизительно в 60 км на восток от населенного пункта Тарон. Что касается глубины залегания очага землетрясения, она составляла 73,4 км.
Какая-либо иная информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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