Принц Гарри показал новую подружку публике на матче по регби

Пара пришла вместе на матч по регби между командами Англии и Южной Африки, на стадион "Твикенхэм". Перед спортивной встречей представители дворца позаботились о том, чтобы забронировать место для Маркл на трибуне возле Гарри.



Чтобы приехать в Великобританию, актриса попросила приостановить съемки сериала "Форс-мажоры" на неделю. Героиня фильма пояснила продюсерам, что "ей нужно уехать по очень важному делу".

С принцем Гарри Меган Маркл познакомилась через общих друзей, находясь несколько месяцев назад в Великобритании на презентации нового сезона "Форс-мажоров". Их роман был официально подтвержден на прошлой неделе. Принц Гарри через своего секретаря опубликовал обращение к прессе с просьбой не преследовать и не унижать его девушку.

Текст: Е. Скобелева