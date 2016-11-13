Принц Гарри показал новую подружку публике на матче по регби
Недавно 35-летняя американская актриса Меган Маркл приехала в Великобританию к своему возлюбленному. Слухи о том, что она встречается с 32-летним принцем Гарри, уже подтвердились. Меган сфотографировали возле коттеджа младшего наследника престола с… пакетами из продуктового магазина.
Пара пришла вместе на матч по регби между командами
Англии и Южной Африки, на стадион "Твикенхэм". Перед спортивной
встречей представители дворца позаботились о том, чтобы забронировать место для
Маркл на трибуне возле Гарри.
Чтобы приехать в Великобританию, актриса попросила
приостановить съемки сериала "Форс-мажоры" на неделю. Героиня фильма
пояснила продюсерам, что "ей нужно уехать по очень важному делу".
С принцем Гарри Меган Маркл познакомилась через общих
друзей, находясь несколько месяцев назад в Великобритании на презентации нового
сезона "Форс-мажоров". Их роман был официально подтвержден на прошлой
неделе. Принц Гарри через своего секретаря опубликовал обращение к прессе с
просьбой не преследовать и не унижать его девушку.
Текст: Е. Скобелева