Пресс-служба ЦБ РФ о том, что нужно выступить против биткоина

Представители пресс-службы регулятора проинформировали общественность о том, что биткоин несет в себе значительные риски. Здесь также напомнили, что единственный законный платеж в России - рубль.







Что касается статуса биткоина в России, то он не определен.





Напомним, что в 2018 году, чтобы урегулировать вопросы, создали 3 законопроекта. Однако, приняли только 3 из них.





Текст: Т. Сокот



