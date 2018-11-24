Инцидент в Кронштадте: в этот раз прорвало трубопровод с кипятком

В результате случившегося из люков на дорогу вылился кипяток. Дальше улицу практически заволокло паром.



Ситуацию прокомментировали местные жители и свидетели происшествия. Они сообщили о том, что ремонт на теплосети проводился два месяца назад. Однако, такие прорывы происходят практически на регулярной основе.

Кстати, в зоне подтопления в этот раз находились сразу несколько автомобилей местных жителей. Они немного пострадали.

В свою очередь работники жилищно-коммунальных служб и теплоэнергетики обещают в следующем году только заменить трубопровод.

Текст: Т. Сокот



