Шотландский парламент эвакуировали из-за подозрительного порошка в посылках

Во вторник, 7 ноября, в послеобеденную пору из здания шотландского парламента в Эдинбурге спасатели спешно выводили парламентариев и персонал, работающий в законодательном органе. Людей из Холирудского дворца, в котором располагается парламент Шотландии, эвакуировали после того, как трое депутатов получили подозрительные посылки, внутри которых оказался какой-то белый порошок.

В полиции Эдинбурга подтвердили информацию о том, что парламент был эвакуирован. «Мы можем подтвердить эту информацию», – заявил пресс-секретарь силового ведомства.

Информация уточняется.

Текст: Е. Скобелева