В Стамбуле обрушилось здание: погибли два человека

Пострадавшие и погибший – это случайные прохожие. Их зацепило падающими кусками бетона и арматуры.

В результате обрушения здания в стамбульском районе Зейтинбурну, европейская часть города, два человека погибли, а пять пострадали.





О происшествии известно следующее: здание было пустым.





Что касается жителей всех 50 квартир рухнувшего дома, их эвакуированы в результате аварийного состояния объекта еще в 2015 году.





Обратим внимание, что погибшие и пострадавшие являются случайными прохожими, которых задели падающие куски бетона и арматуры. Один из погибших является ребенок.





Текст: Т. Сокот



