В одном из дворов жилого дома в Туве обнаружен еще один обломок «Прогресса МС-04»
05.12.2016 11:55 / Происшествия / Прочли: 64 человек
В Туве во дворе одного из частных домов села Эйлиг-Хем был обнаружен еще один обломок «Прогресса МС-04». Напомним, что космический корабль «Прогресс МС-04» потерпел аварию на днях – 1 декабря. Во время падения обломков космического грузовика были видны вспышки. Это сообщение находится на официальном портале республики.
Текст сообщения носит следующий характер: - «еще один обломок найден во дворе частного дома села Эйлиг-Хем. По своему внешнему виду и размеру фрагмент похож на нижнюю часть консервной банки. На фрагменте видны следы обугливания».
В СМИ представлена информация о том, что в атмосферном воздухе на этой территории такие опасные химические вещества как оксид азота, фенол, формальдегид, угарный газ, специалистами не выявлены.
Ранее в СМИ была информация о том, что сотрудники МЧС обнаружили обломок грузового космического корабля «Прогресс». Он был найден в 120 км на запад столицы Тувы Кызыла.
Как одна из версий падения космического грузовика «Прогресс МС-04» - это технические проблемы на борту корабля.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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