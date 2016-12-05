В одном из дворов жилого дома в Туве обнаружен еще один обломок «Прогресса МС-04»

Текст сообщения носит следующий характер: - «еще один обломок найден во дворе частного дома села Эйлиг-Хем. По своему внешнему виду и размеру фрагмент похож на нижнюю часть консервной банки. На фрагменте видны следы обугливания».







В СМИ представлена информация о том, что в атмосферном воздухе на этой территории такие опасные химические вещества как оксид азота, фенол, формальдегид, угарный газ, специалистами не выявлены.

Ранее в СМИ была информация о том, что сотрудники МЧС обнаружили обломок грузового космического корабля «Прогресс». Он был найден в 120 км на запад столицы Тувы Кызыла.





Как одна из версий падения космического грузовика «Прогресс МС-04» - это технические проблемы на борту корабля.





Текст:

Т. Сокот



