В Ульяновске пенсионер расстрелал сожительницу, ее дочь и ранил постороннего человека
В Ульяновской области утром произошло ЧП: мужчина расстелял из охотничьего ружья троих человек. Убийца сам позвонил в полицию, сообщив о содеянном...
Трагический инцидент случился в одном из частных домов Ульяновска по переулку Ватутина. В седьмом часу утра в местный отдел полиции поступил звонок от мужчины. который известил правоохранителей о том. что только что совершил убийство троих человек. Опергруппа немедленно выехала по указанному месту.
По названному убийцей адресу полицейские выявили тела двух застреленных женщин 1969 и 1990 годов рождения, мать и дочь. Кроме этого, в был госпитализирован в ближайшее медучреждение раненый парень 1986 года рождения, парень убитой девушки.
Обстоятельства преступления выясняются. Фигурант дела заключен под стражу.
Текст: Е. Скобелева