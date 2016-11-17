В Ульяновске пенсионер расстрелал сожительницу, ее дочь и ранил постороннего человека

Трагический инцидент случился в одном из частных домов Ульяновска по переулку Ватутина. В седьмом часу утра в местный отдел полиции поступил звонок от мужчины. который известил правоохранителей о том. что только что совершил убийство троих человек. Опергруппа немедленно выехала по указанному месту.

По названному убийцей адресу полицейские выявили тела двух застреленных женщин 1969 и 1990 годов рождения, мать и дочь. Кроме этого, в был госпитализирован в ближайшее медучреждение раненый парень 1986 года рождения, парень убитой девушки.

Обстоятельства преступления выясняются. Фигурант дела заключен под стражу.

Текст: Е. Скобелева