В Домодедово пьяный пассажир угрожал подорвать самолет
Правоохранитель в московском аэропорту повязали дебошира. Грозившегося взорвать воздушное судно.
Один из пассажиров в
ночь на воскресенье, 20 ноября, сорвал своевременный вылет лайнера, который должен
был совершить рейс из столицы России в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
Из-за действий молодого мужчины в состоянии алкогольного опьянения, который вел
себя на борту неадекватно, отправление самолета из столичного аэроузла
Домодедово было отложено на несколько часов.
Как сообщается, ночью
на борт лайнера, который вылетал в Дубай, прошла молодая супружеская пара явно
навеселе. Мужу подшофе что-то пришлось не по нраву, и он начал вести себя на
борту неадекватно, использовал нецензурную лексику, грозил пассажирам, сто
взорвет самолет, и даже предпринял попытку вломиться в кабину к пилотам.
В связи со
случившимся вылет воздушного судна был перенесен. Правонарушителя вывели из
салона самолета сотрудники транспортной полиции и доставили бушевавшего молодчика
в отдел для разбирательства. Спустя некоторое время лайнер вылетел по
назначению.
В пресс-службе
Министерства внутренних дел рассказали, что в дежурную часть линейного
управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о
пассажире одного из рейсов, который заявил о том, якобы самолет заминирован.
На место происшествия без промедлений прибыли сотрудники транспортной полиции,
но ничего опасного на борту самолета не обнаружили. Мужчину доставили для
разбирательства в дежурную часть.
На 29-летнего новгородца (молодой человек оказался жителем Нижнего), который нарушил правопорядок на борту авиарейса Москва – Дубай, составили админпротокол в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Текст: Е. Скобелева