В Домодедово пьяный пассажир угрожал подорвать самолет

Один из пассажиров в ночь на воскресенье, 20 ноября, сорвал своевременный вылет лайнера, который должен был совершить рейс из столицы России в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Из-за действий молодого мужчины в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя на борту неадекватно, отправление самолета из столичного аэроузла Домодедово было отложено на несколько часов.



Как сообщается, ночью на борт лайнера, который вылетал в Дубай, прошла молодая супружеская пара явно навеселе. Мужу подшофе что-то пришлось не по нраву, и он начал вести себя на борту неадекватно, использовал нецензурную лексику, грозил пассажирам, сто взорвет самолет, и даже предпринял попытку вломиться в кабину к пилотам.

В связи со случившимся вылет воздушного судна был перенесен. Правонарушителя вывели из салона самолета сотрудники транспортной полиции и доставили бушевавшего молодчика в отдел для разбирательства. Спустя некоторое время лайнер вылетел по назначению.

В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали, что в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о пассажире одного из рейсов, который заявил о том, якобы самолет заминирован. На место происшествия без промедлений прибыли сотрудники транспортной полиции, но ничего опасного на борту самолета не обнаружили. Мужчину доставили для разбирательства в дежурную часть.

На 29-летнего новгородца (молодой человек оказался жителем Нижнего), который нарушил правопорядок на борту авиарейса Москва – Дубай, составили админпротокол в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Текст: Е. Скобелева