В Москве тщательно готовились к мощному снегопаду
07.01.2017 22:04 / Общество / Прочли: 182 человек
К уборке дорог было принято решение привлечь 11 тыс. единиц спецтехники.
На днях на Москву обрушился мощный снегопад с метелью. Ожидалось, что в столице выпадет в пределах до 14 см снега. Поэтому сразу было принято решение, чтобы коммунальщики привлекли к уборке дорог приблизительно 11 тыс. единиц спецтехники. Это сообщение мэра Москвы Петра Бирюкова.
Данные столичного Метеобюро свидетельствуют о том, что в городе выпадет до 2 см снега. На днях снегопад увеличится и снега станет больше - 8-9 см, а температура воздуха минус 7-8 градусов, также ожидаются метель и порывистый ветер до 17 м/с. Днем в четверг высота снежного покрова увеличится еще на 3 см.
Заммэр сообщил, что "для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тыс. рабочих ручной уборки".
Он отметил, что спецтехника несколько раз должна выйти на улицы с целью уборки дорог, уточнив в свою очередь, что "коммунальные службы взяли под особый контроль очистку и противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ (транспортно- пересадочным узлов), дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон".
Было обращение и к автомобилистам в условиях снегопада. Они должны быть предельно внимательными на дорогах, соблюдая в свою очередь ПДД и правила парковки, а также не мешая проходам колонн снегоуборочной техники.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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