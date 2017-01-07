В Москве тщательно готовились к мощному снегопаду

На днях на Москву обрушился мощный снегопад с метелью. Ожидалось, что в столице выпадет в пределах до 14 см снега. Поэтому сразу было принято решение, чтобы коммунальщики привлекли к уборке дорог приблизительно 11 тыс. единиц спецтехники. Это сообщение мэра Москвы Петра Бирюкова.







Данные столичного Метеобюро свидетельствуют о том, что в городе выпадет до 2 см снега. На днях снегопад увеличится и снега станет больше - 8-9 см, а температура воздуха минус 7-8 градусов, также ожидаются метель и порывистый ветер до 17 м/с. Днем в четверг высота снежного покрова увеличится еще на 3 см.





Заммэр сообщил, что "для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тыс. рабочих ручной уборки".





Он отметил, что спецтехника несколько раз должна выйти на улицы с целью уборки дорог, уточнив в свою очередь, что "коммунальные службы взяли под особый контроль очистку и противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ (транспортно- пересадочным узлов), дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковок и пешеходных зон".









Было обращение и к автомобилистам в условиях снегопада. Они должны быть предельно внимательными на дорогах, соблюдая в свою очередь ПДД и правила парковки, а также не мешая проходам колонн снегоуборочной техники.





Текст: Т. Сокот



