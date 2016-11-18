Смертельное ДТП произошло в Подмосковье

Речь идет о лобовом столкновении сразу двух автомобилей в Щелковском районе Подмосковья. Это было смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Помимо погибших были и пострадавшие – два человека. Им уже оказана помощь. Деток среди них не было.







В СМИ представлены данные пресс- службы ГУ МВД РФ по Московской области о том, что это ДТП могло произойти по причине превышения скорости в условиях гололеда.





Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "по предварительным данным, автомобиль марки Kia выехал на полосу встречного движения, где протаранил Mitsubishi. Не исключено, что авария могла произойти из-за превышения скорости в условиях гололеда водителем Kia".





О происшествии известно следующее: - столкновение автомобилей Mitsubishi и Kia случилось на Фряновском шоссе, как раз при повороте на деревню Богослово.





В ликвидации последствий ДТП задействованы более 20 человек и восемь единиц техники.





На месте ЧП выехали сотрудники ДПС. Они устанавливают точную причину аварии.





В настоящий момент движение транспорта по Фряновскому шоссе возобновлено.





В областной Госавтоинспекции предупредили водителей о том, что сложилась тяжелая дорожная обстановка, которая непосредственно связана с погодными условиями. Здесь рекомендуют быть более бдительными, соблюдать скоростной режим, учитывая гололед.





Текст:

Т. Сокот



