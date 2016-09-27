Происшествие в Петербурге: в буксир врезался катер
27.09.2016 12:47 / Происшествия / Прочли: 129 человек
Согласно предварительной версии, авария случилась по вине управлявшего катером.
Катер, на борту которого находились пассажиры, столкнулся с буксиром в центре Санкт-Петербурга. Дальше он частично затонул.
В результате инцидента есть пострадавшие - два человека. Таково сообщение пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Текст сообщения носит следующий характер: - "Установлено, что катер, осуществлявший движение на судовом ходу р. Малая Невка, совершил столкновение с буксиром, в результате столкновения катер получил повреждения, повлекшие его частичное затопление".
В управлении о происшествии сообщили следующее: - "В результате столкновения двое пассажиров, находившихся на катере, получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение Санкт-Петербурга".
Предварительная версия случившегося: авария случилась по вине управлявшего катером.
В пресс-службе сообщили, что "в ходе осмотра места происшествия и других проверочных мероприятий установлено, что судоводитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения".
В настоящий момент начата доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
В пресс-службе сообщили, что "по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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