Происшествие в Петербурге: в буксир врезался катер

Катер, на борту которого находились пассажиры, столкнулся с буксиром в центре Санкт-Петербурга. Дальше он частично затонул.







В результате инцидента есть пострадавшие - два человека. Таково сообщение пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.





Текст сообщения носит следующий характер: - "Установлено, что катер, осуществлявший движение на судовом ходу р. Малая Невка, совершил столкновение с буксиром, в результате столкновения катер получил повреждения, повлекшие его частичное затопление".





В управлении о происшествии сообщили следующее: - "В результате столкновения двое пассажиров, находившихся на катере, получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение Санкт-Петербурга".





Предварительная версия случившегося: авария случилась по вине управлявшего катером.





В пресс-службе сообщили, что "в ходе осмотра места происшествия и других проверочных мероприятий установлено, что судоводитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения".





В настоящий момент начата доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.





В пресс-службе сообщили, что "по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение".





Текст:

Т. Сокот



