Происшествие в Колумбии: разбился самолет с бразильскими футболистами
30.11.2016 10:44 / Происшествия / Прочли: 91 человек
Напомним, что на борту лайнера находился 81 человек. Среди них члены футбольного клуба "Шапекоэнсе".
Самолет, в котором находились бразильские футболисты, разбился в Колумбии. В СМИ обнародована информация о том, что после ЧП могут быть выжившие. Это сообщение в сети микроблогов Twitter представителей аэропорта Хосе Мария Кордоба, город Медельин. Именно в этом городе лайнер должен был совершить посадку.
В сообщении администрации авиатерминала сказано, что "подтверждаем, что самолет с регистрационным номером CP2933 доставлял футбольную команду "Шапекоэнсе". Вероятно, (в результате крушения) имеются выжившие". Лайнер упал на границе муниципий Ла-Сеха и Ла-Унион, департамент Антиокия. На борту воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.
В результате случившегося выжили по меньшей мере 10 человек.
О катастрофе известно, что она случилась в труднодоступной местности.
Происшествие прокомментировал директор Административного департамента системы предотвращения бедствий Антиокии Маурисио Пароди. Он сообщил, что самолет скорее всего упал в местечке Серро-Гордо.
На место крушения направились спасательные подразделения.
Пароди о происшествии сообщил, что самолет следовал из аэропорта Виру-Виру в боливийский город Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Здесь он сделал техническую остановку. В Медельин лайнер должен был прибыть в 21:33 по местному времени. Однако с ним потерялась связь. Это произошло в тот момент, когда он пролетал над территорией муниципии Ла-Сеха.
Футбольная команда "Шапекоэнсе", город Шапеко, штат Санта-Катарина, направлялась в Медельин. Именно здесь в рамках Южноамериканского кубка должен был проводиться матч с местным клубом "Атлетико Насьональ".
В Бразилии "Шапекоэнсе" продолжает играть в высшей лиге, где он занимает в настоящий момент 9-е место.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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