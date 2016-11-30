Происшествие в Колумбии: разбился самолет с бразильскими футболистами

Самолет, в котором находились бразильские футболисты, разбился в Колумбии. В СМИ обнародована информация о том, что после ЧП могут быть выжившие. Это сообщение в сети микроблогов Twitter представителей аэропорта Хосе Мария Кордоба, город Медельин. Именно в этом городе лайнер должен был совершить посадку.







В сообщении администрации авиатерминала сказано, что "подтверждаем, что самолет с регистрационным номером CP2933 доставлял футбольную команду "Шапекоэнсе". Вероятно, (в результате крушения) имеются выжившие". Лайнер упал на границе муниципий Ла-Сеха и Ла-Унион, департамент Антиокия. На борту воздушного судна находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.





В результате случившегося выжили по меньшей мере 10 человек.





О катастрофе известно, что она случилась в труднодоступной местности.





Происшествие прокомментировал директор Административного департамента системы предотвращения бедствий Антиокии Маурисио Пароди. Он сообщил, что самолет скорее всего упал в местечке Серро-Гордо.





На место крушения направились спасательные подразделения.





Пароди о происшествии сообщил, что самолет следовал из аэропорта Виру-Виру в боливийский город Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Здесь он сделал техническую остановку. В Медельин лайнер должен был прибыть в 21:33 по местному времени. Однако с ним потерялась связь. Это произошло в тот момент, когда он пролетал над территорией муниципии Ла-Сеха.





Футбольная команда "Шапекоэнсе", город Шапеко, штат Санта-Катарина, направлялась в Медельин. Именно здесь в рамках Южноамериканского кубка должен был проводиться матч с местным клубом "Атлетико Насьональ".

В Бразилии "Шапекоэнсе" продолжает играть в высшей лиге, где он занимает в настоящий момент 9-е место.





Текст:

Т. Сокот



