Пассажиров самолета Oman Air в Кувейте эвакуировали поскольку поступило сообщение о бомбе

Речь идет о пассажирах самолета оманской авиакомпании Oman Air, который приземлился в международном аэропорту Кувейта. Их эвакуировали по причине сообщения о якобы находящейся на борту бомбе.







В самолете находилось 188 человек. Они все вполне благополучно покинули салон. В настоящий момент какая-либо информация о гражданстве пассажиров и о маршруте лайнера отсутствует.





В свою очередь саперы заняты тем, что осматривают салон.





Также усилены меры безопасности на территории воздушной гавани. Об этом общественность проинформировало «Аль-Анба».





Власти Кувейта до сих не прокомментировали эту информацию.





Текст: Т. Сокот



