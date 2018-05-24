Инцидент в Ростовской области: судно село на мель

Речь идет о судне, которое шло в Ростов-на-Дону. Здесь его должны были нагрузить зерном. В общем, оно село на мель в Константиновском районе. В результате случившегося разлива топлива не было. Эта информация принадлежит экстренным службам региона.







В СМИ по поводу инцидента представлена следующая информация: - "вчера судно стояло на якоре, решило сняться, село на мель. Оно шло в Ростов нагружаться зерном. Они ждут два буксира, сегодня к обеду должны подъехать. Ни разлива [топлива], ничего [нет]".





Кстати, так и не известно, сколько человек находилось на борту.





Текст: Т. Сокот



