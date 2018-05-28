ДТП во Франции: водитель автобуса, в котором находились регбийные болельщики, не справился с управлением

Три человека в числе погибших, еще 11 пострадали на юго-востоке Франции в результате аварии с участием автобуса, в котором находились регбийные болельщики.







Предварительные данные таковы, что водитель транспортного средства не справился с управлением.





Известно, что в автобусе находился 31 человек. В том числе было 18 несовершеннолетних. В основном это были уроженцы города Бокер.





На месте этого ДТП погибли трое взрослых, в том числе водитель.





Что касается пострадавших, медики оценили их состояние как крайне тяжелое.





В устранении последствий аварии задействовали более 160 пожарных.





Напомним, что полтора года назад, 2016 год, в результате ДТП во Франции погибло очень много людей - 3477 человек.

Текст: Т. Сокот



