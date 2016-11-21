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С начала года около 675 тысяч семей рискнули оформить ипотечный кредит

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С начала года около 675 тысяч семей рискнули оформить ипотечный кредит

21.11.2016 13:11 / Финансы / Прочли: 120 человек

За январь-октябрь 2016 года в России взяли ипотечных кредитов на 1,15 трлн рублей. Этот показатель на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-релизе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию указано, что с начала текущего года ипотеку взяли около 675 тысяч российских семей. 

Активизирование ипотеки объясняют снижением процентных ставок. Так, на вторичном рынке можно получить кредит от 11,9% ставки, на первичном рынке с государственной поддержкой – от 10,9%. В АИЖК ожидают, что снижение ставок приведет к увеличению объемов выдачи ипотеки также в ноябре-декабре.

По итогам 2016 года специалисты прогнозируют выдачу около 900 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 триллиона рублей. А в 2017-м, предполагают аналитики агентства, количество оформленных ипотечных займов может превысить 1 миллиона и достичь финансирования в 1,8 триллиона рублей.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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