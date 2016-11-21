С начала года около 675 тысяч семей рискнули оформить ипотечный кредит

Активизирование ипотеки объясняют снижением процентных ставок. Так, на вторичном рынке можно получить кредит от 11,9% ставки, на первичном рынке с государственной поддержкой – от 10,9%. В АИЖК ожидают, что снижение ставок приведет к увеличению объемов выдачи ипотеки также в ноябре-декабре.

По итогам 2016 года специалисты прогнозируют выдачу около 900 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 триллиона рублей. А в 2017-м, предполагают аналитики агентства, количество оформленных ипотечных займов может превысить 1 миллиона и достичь финансирования в 1,8 триллиона рублей.

Текст: Е. Скобелева