С начала года около 675 тысяч семей рискнули оформить ипотечный кредит
За январь-октябрь 2016 года в России взяли ипотечных кредитов на 1,15 трлн рублей. Этот показатель на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-релизе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию указано, что с начала текущего года ипотеку взяли около 675 тысяч российских семей.
Активизирование ипотеки объясняют снижением процентных ставок. Так, на вторичном рынке можно получить кредит от 11,9% ставки, на первичном рынке с государственной поддержкой – от 10,9%. В АИЖК ожидают, что снижение ставок приведет к увеличению объемов выдачи ипотеки также в ноябре-декабре.
По итогам 2016 года специалисты прогнозируют выдачу около
900 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 триллиона рублей. А в 2017-м,
предполагают аналитики агентства, количество оформленных ипотечных займов может
превысить 1 миллиона и достичь финансирования в 1,8 триллиона рублей.
Текст: Е. Скобелева