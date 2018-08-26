Инциденты в столичных аэропортах: задержано или отменено более 40 рейсов

Ситуация в Шереметьево следующая: задержали семь рейсов. Что касается Домодедово, здесь иная сложилась ситуация: в числе задержанных 16 рейсов и два отменили.



Во Внуково тоже похожий инцидент: 14 рейсов задержали и четыре отменили.

Текст: Т. Сокот



