В новогоднюю ночь в Лондоне произошла резня

В новогоднюю ночь, в Лондоне, Англия, были совершены сразу четыре убийства. Это сообщение принадлежит представителям полиции Лондона.



В свою очередь полицейские заявили о характере этого убийства. Они были совершенны с использованием холодного оружия, однако, никак не связаны между собой. Заявление этого характера принадлежит Скотланд-Ярду.

Так, три человека убили вечером перед Новым годом. Еще одного убили утром 1 января. Убийства произошли на севере, востоке и юге Лондона. В общем, потерю своих близких оплакивают четыре семьи.

Ранен ножом оказался еще один человек. Его госпитализировали.

По факту случившегося начато расследование. В связи с одним из убийств удалось задержать пять человек.

Текст: Т. Сокот



