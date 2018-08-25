Путешествие в столицу Андорры: на что посмотреть и куда сходить

Множество туристов предлагают отправиться в солнечную Андорру, где уже ждет очередных постояльцем и гостей один из крупнейших европейских центров туризма. Реновации и современный дизайн не коснулись зданий романской эпохи. В сочетании с пиренейскими пейзажами созерцание архитектуры превращается в настоящее шоу. Изысканная гастрономия, приветливый персонал гостиниц и другие особенности ждут туристов.





Столица Андорры Андорра-ла-Велья предлагает туристам не только современные развлечения, но и исторические места. Архитектура города привлекает путешественников каждый год, а однажды посетив столицу – не сможешь о ней забыть. Выбирайте одно их мест и обязательно посетите его при поездке в Андорру.





Каса де ла Валь





Особое место в сердцах туристов и горожан занимает здание старого парламента Каса-де-ла-Валь. Средневековая церковь создает особую атмосферу и является одной из самых старых построек города. Здание было построено в 1580 году. Изначально здание было построено семьей Буске, а потом было выкуплено Генеральным собором. Каса де ла Валь стало последним местом заседания Генерального собора. Для посещения туристами открыты:





зал для гостей,



кухня;



зал Генерального Совета.







Сант Эстеве





Находится церковь Сант Эстеве в историческом центре и является первым по важности местом для посещения. Здание имеют большую историческую ценность, так как является наглядным показателем расширений Романской церкви, в последствие и видоизменения.





Церковь Санта Колома





Несмотря на то, что со временем исторически принятый вид церкви видоизменился, она всё еще является величественным зданием с колокольней высотой 18 метров и важной достопримечательностью.

Карнавал





После посещения церквей туристы определенно захотят узнать больше об обычаях горожан и стать частью праздничного настроения. Проводы зимы, в отличие от стран СНГ, празднуются карнавалом. Центральные улицы в эти дни не спят. Все наряжаются в костюмы и пляшут под карнавальные мотивы.





Музыкальные концерты





Любители хорошей музыки, посетившие столицу Андорры весной и летом, не смогут пропустить Andorra Sax Fest. Фестиваль предлагает насыщенную программу концертов, мастер-классов и мастерских. Постоянно на улицах выступают талантливые музыканты, а в конце октября в Андорра-ла-Велья традиционно проходит ярмарка FIRA.



