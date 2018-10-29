Правительство Чечни: в чеченском регионе можно будет уже добывать нефть самостоятельно

Его речь обнародована на сайте правительства Чечни. Кадыров по поводу добычи нефти сообщил следующее: «Уже есть заинтересованные люди и компании. Они проявляли интерес еще в начале нашей работы по передаче компании».







В сообщении сказано, что «Чеченнефтехимпрому» обладает 2 тысячами земельных участков (7740 га). Также это предприятие имеет более 1100 скважин, однако большинство из них сейчас находится в нерабочем состоянии.

Текст: Т. Сокот



