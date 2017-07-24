На улице в Лос-Анджелесе вертолет совершил жесткую посадку

Речь идет о небольшом вертолете, который совершил жесткую посадку на одной из улиц в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.







Этот инцидент случился в районе Шерман-Оукс.





Известно, что на борту вертолета модели Robinson R44 находились четыре человека.





Обратим внимание, что сам вертолет в результате посадки не загорелся.





Пострадавших на земле в ходе случившегося не было.





В настоящий момент причины инцидента неизвестны.





Власти заняты тем, что проводят расследование.





Текст:

Т. Сокот



