Испытания американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX в США отложили несколько раз

Речь идет об испытаниях двигателей американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, мыс Канаверал, штат Флорида. Он не состоялся в среду.







Что касается причин переноса, этой информации нет.





Изначально планировалось провести пробную заправку ракеты-носителя топливом. Следующий шаг после проверки всех систем – это статическое испытание: двигатели запустят, ракета не оторвется от стартового стола. Продолжительность испытания - 15 секунд.





Напомним, что создается Falcon Heavy на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Скорее всего она доставит на орбиту более 54 тонн грузов. Кстати, первые испытания ракеты уже состоялись. Они проходили в начале мая, полигон SpaceX, штат Техас.





В СМИ об этой ракете представлена следующая информация: "при тяге более 5 млн фунтов (2,2 млн килограммов) при старте - что эквивалентно примерно 18 самолетам Boeing 747 при взлете - <...> Falcon Heavy будет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире".





На днях, 3 января представителями компании было опубликовано в Twitter изображение ракеты-носителя на стартовой площадке.





Что касается конкретных причин отсрочки испытаний и новых сроках их проведения, о них ничего не известно.





Текст: Т. Сокот



