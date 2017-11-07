В столице Афганистана боевики атаковали телеканал. Как минимум двое убитых
В Кабуле исламисты совершили нападение на здание телеканала, в результате которого погибли по меньшей мере двое людей.
Во вторник, 7 ноября, в столице Афганистана Кабуле исламисты
совершили вооруженное нападение на редакцию телевизионного канала Shamshad. В
результате теракта погибли по меньшей мере двое человек.
Сначала террорист-смертник подорвался у ворот здания, после
чего несколько экстремистов вломились в помещения телестудии и начали
расстреливать людей. Сообщается о гибели как минимум двух человек – сотрудника
телеканала и охранника. Со слов очевидцев, много телевизионщиков получили
ранения, несколько человек с огнестрельными ранениями смогли перелезть через
стену, ограждающую территорию телестудии, и таким образом спаслись.
Шеф-редактор телеканала Абед Эхзас, который также схватил
пулю, сейчас находится в больнице. В своем комментарии из больничной палаты руководитель
телеканала рассказал, что нападавшие были одеты в униформу полицейских.
Не взирая на произошедшее, спустя три часа после случившегося
канал возобновил вещание. И в прямом эфире показал, как журналисты и
техперсонал в сопровождении охраняющих их силовиков возвращаются на свои
рабочие места. Полицейские все еще осматривают здание, так как опасаются, что
кто-то из боевиков мог затаиться на верхних этажах студии.
Известно, что Shamshad – приватный телеканал. Вскоре
ответственность за нападение на телевизионщиков взяла на себя международная
террористическая группировка «Исламское государство».
Отметим, что это 18-й теракт на территории города за текущий
год. За большинство террористических атак ответственность на себя возложили
игиловцы.
Текст: Е. Скобелева