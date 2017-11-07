В столице Афганистана боевики атаковали телеканал. Как минимум двое убитых

Во вторник, 7 ноября, в столице Афганистана Кабуле исламисты совершили вооруженное нападение на редакцию телевизионного канала Shamshad. В результате теракта погибли по меньшей мере двое человек.

Сначала террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего несколько экстремистов вломились в помещения телестудии и начали расстреливать людей. Сообщается о гибели как минимум двух человек – сотрудника телеканала и охранника. Со слов очевидцев, много телевизионщиков получили ранения, несколько человек с огнестрельными ранениями смогли перелезть через стену, ограждающую территорию телестудии, и таким образом спаслись.

Шеф-редактор телеканала Абед Эхзас, который также схватил пулю, сейчас находится в больнице. В своем комментарии из больничной палаты руководитель телеканала рассказал, что нападавшие были одеты в униформу полицейских.

Не взирая на произошедшее, спустя три часа после случившегося канал возобновил вещание. И в прямом эфире показал, как журналисты и техперсонал в сопровождении охраняющих их силовиков возвращаются на свои рабочие места. Полицейские все еще осматривают здание, так как опасаются, что кто-то из боевиков мог затаиться на верхних этажах студии.

Известно, что Shamshad – приватный телеканал. Вскоре ответственность за нападение на телевизионщиков взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство».

Отметим, что это 18-й теракт на территории города за текущий год. За большинство террористических атак ответственность на себя возложили игиловцы.

Текст: Е. Скобелева