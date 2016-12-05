В Москве старик зарезал знакомого в ходе пьяной ссоры и сам сдался полиции

Установлено, что злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему в ходе конфликта после того, как они вместе распивали спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по столице, ссора между двумя пьяными мужчинами возникла на бытовой почве. Старик ударил знакомого кухонным ножом в область груди и живота. От полученных ранений потерпевший умер на месте.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о преступлении. На допросе он полностью признал свою вину. Скоро фигуранту уголовного дела предъявят обвинения и назначат меру пресечения.

Текст: Е. Скобелева