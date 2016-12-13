На протяжении суток зафиксировано приблизительно 500 аварий на дорогах Торонто

Приблизительно 500 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано на протяжении суток на дорогах Торонто, провинция Онтарио, Канада, и его пригородов. Основная причина случившегося – сильный снегопад.







Происшествие прокомментировал представитель полиции Онтарио Керри Шмидта. Он сообщил, что основная причина аварий заключается в том, что водители во время езды не учитывают погодные условия.





Вот как случившееся пояснил полицейский: - "Паника за рулем и агрессивное вождение чаще всего приводят к ДТП". Он не обнародовал информацию о пострадавших.





В Национальном метеобюро сообщили, что в Торонто - крупнейшем мегаполисе Канады - выпало в пределах 20 см снега. По причине снегопада в международном аэропорте города Пирсон либо отменили либо задержали несколько сотен авиарейсов.





Сильные снегопады, обрушившиеся на большую часть территории Канады, принесли циклон из Арктики. Он серьезно осложнил жизнь жителям и иным регионам страны. Здесь вчера выпало от 10 до 30 см снега.





Кстати, в тихоокеанской провинции Британская Колумбия, и еще таких атлантических провинциях как Новая Шотландия и Нью-Брансуик по причине непогоды закрыли многие школы.





В Британской Колумбии тоже есть последствия непогоды. Так, из-за последствий удара стихии более 4 тысяч потребителей остались без энергоснабжения.





В Оттаве, провинция Онтарио, вчера отменили все рейсы школьных автобусов. Напомним, что ими в Канаде традиционно доставляют детей в учебные заведения. В одной из столичных школ заявили, что "автобусы не ходят из-за плохого состояния покрытия дорог. Ездить сейчас просто небезопасно".





В некоторых регионах Канады вслед за снегопадами ожидаются ожидают экстремальные морозы.





В Национальном метеобюро сообщили, что в северной части провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван этой ночью столбики термометров местами опустятся до минус 50 градусов Цельсия.





Текст: Т. Сокот



