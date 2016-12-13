На протяжении суток зафиксировано приблизительно 500 аварий на дорогах Торонто
13.12.2016 11:05 / Происшествия / Прочли: 178 человек
Причина случившегося - сильный снегопад. По причине непогоды в международном аэропорте города Пирсон отменили либо задержали сразу несколько сотен рейсов.
Приблизительно 500 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано на протяжении суток на дорогах Торонто, провинция Онтарио, Канада, и его пригородов. Основная причина случившегося – сильный снегопад.
Происшествие прокомментировал представитель полиции Онтарио Керри Шмидта. Он сообщил, что основная причина аварий заключается в том, что водители во время езды не учитывают погодные условия.
Вот как случившееся пояснил полицейский: - "Паника за рулем и агрессивное вождение чаще всего приводят к ДТП". Он не обнародовал информацию о пострадавших.
В Национальном метеобюро сообщили, что в Торонто - крупнейшем мегаполисе Канады - выпало в пределах 20 см снега. По причине снегопада в международном аэропорте города Пирсон либо отменили либо задержали несколько сотен авиарейсов.
Сильные снегопады, обрушившиеся на большую часть территории Канады, принесли циклон из Арктики. Он серьезно осложнил жизнь жителям и иным регионам страны. Здесь вчера выпало от 10 до 30 см снега.
Кстати, в тихоокеанской провинции Британская Колумбия, и еще таких атлантических провинциях как Новая Шотландия и Нью-Брансуик по причине непогоды закрыли многие школы.
В Британской Колумбии тоже есть последствия непогоды. Так, из-за последствий удара стихии более 4 тысяч потребителей остались без энергоснабжения.
В Оттаве, провинция Онтарио, вчера отменили все рейсы школьных автобусов. Напомним, что ими в Канаде традиционно доставляют детей в учебные заведения. В одной из столичных школ заявили, что "автобусы не ходят из-за плохого состояния покрытия дорог. Ездить сейчас просто небезопасно".
В некоторых регионах Канады вслед за снегопадами ожидаются ожидают экстремальные морозы.
В Национальном метеобюро сообщили, что в северной части провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван этой ночью столбики термометров местами опустятся до минус 50 градусов Цельсия.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В уральской школе-интернате 24 ребенка отравились запеканкой
16.12.2016 15:23 / ПроисшествияВ Ханты-Мансийском автономном округе — Югры массово отравились дети. Характерные симптомы отравления...
Как лучше выбирать памятник
16.12.2016 15:05 / ОбществоВ первую очередь помните, что выбор памятника – это ответственный процесс и подходить к нему надо со всей серь...
Министр иностранных дел Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича
16.12.2016 14:51 / ПроисшествияГлава внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на своей страничке в соцсети иронично парировала недавне...
Американскими учеными названо новое растение в честь легендарного рок-музыканта Джими Хендрикса
16.12.2016 14:50 / НаукаВысота цветка составила меньше 30 сантиметров. У него розовато-белые лепестки. Он открыт американскими учеными...
Эксперты: нефть подорожала по причине раскола в ОПЕК
16.12.2016 14:39 / ЭкономикаСегодня, 16 декабря, выросли цены на нефть. Это непосредственно связано с несогласованными действиями членов О...
Путин распробовал японское сакэ, и оно пришлось ему по вкусу
16.12.2016 14:26 / ПолитикаРоссийский лидер расхвалил японскую рисовую "водку" и сравнил ее с "горячим источником"....
Сумки Луи Витон: насколько оправдана высокая цена
16.12.2016 14:05 / ОбществоИстория легендарных сумок Луи Витон начала полтора столетия назад. Бренд стал одним из первых, кто презентовал...
Монолитный фундамент
16.12.2016 14:00 / ОбществоМонолитный фундамент представляет собой основание, которое выполнено из цельных монолитных плит, занимающих вс...
Самые доходные способы инвестирования средств
16.12.2016 13:57 / ФинансыСуществует очень много способов инвестирования денег, каждый из которых интересен по- своему. Некоторые любят ...
Лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси собрался жениться
16.12.2016 13:55 / СпортАргентинский нападающий, обладатель пяти "Золотых мечей" Лионель Андрес Месси наконец решил узаконить отношени...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар