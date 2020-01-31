ВОЗ объявил коронавирус как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения

«Основная причина этой декларации заключается не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах», - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.



Проблема заключается в том, что короновирус активно распространяется на страны, где очень слабая система здравоохранения.

Между тем, США просили своих граждан не ездить в Китай.

Государственный департамент обнародовал предупреждение четвертого уровня - ранее призвав американцев «пересмотреть» поездки в Китай - и сказал, что каждый гражданин Китая «должен рассмотреть возможность выезда с использованием коммерческих средств».

Китай заявил, что отправит чартерные рейсы с целью вернуть жителей провинции Хубэй, которые находятся за границей, «как можно скорее».

Ситуацию прокомментировал представитель министерства иностранных дел. Он заявил, что эта ситуация непосредственно связана с "практическими трудностями", с которыми сталкиваются граждане Китая за рубежом. Хубэй - это место, где появился вирус.

По крайней мере, 213 человек в Китае умерли от вируса, в основном в Хубэй. В настоящий момент приблизительно 10 000 случаев заболевания зафиксировано на национальном уровне.

ВОЗ заявила, что в 18 других странах зафиксировано 98 случаев, но смертельных случаев не было.

Что касается ситуаций заболевания в иных странах - это граждане Ухана, Хубэй.

Однако в восьми случаях - в Германии, Японии, Вьетнаме и США - пациенты были заражены людьми, путешествующими в Китай.

Выступая на пресс-конференции в Женеве, доктор Тедрос описал вирус как «беспрецедентную вспышку», которая встретила «беспрецедентную реакцию». Он высоко оценил «чрезвычайные меры», принятые китайскими властями, и сообщив о том, что нет никаких причин ограничивать торговлю или поездки в Китай. «Позвольте мне прояснить, что эта декларация не является вотумом недоверия Китаю», - сказал он.

Однако, различные страны предприняли шаги, чтобы закрыть границы или отменить рейсы. Да, кстати, такие компании, как Google, Ikea, Starbucks и Tesla закрыли свои магазины и частично прекратили свою деятельность.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что вспышка «ускорит возвращение рабочих мест в Северную Америку».

Что произойдет, если этот вирус попадет в страну, которая не может справиться?

Во многих странах с низким и средним уровнем дохода просто не хватает инструментов для их обнаружения или сдерживания. Страх в том, что он может бесконтрольно распространяться и что он может остаться незамеченным в течение некоторого времени.

Помните, что это заболевание возникло только в прошлом месяце, и тем не менее в Китае уже почти 10 000 подтвержденных случаев.

Напомним, что вспышка вируса Эболы в Западной Африке в 2014 году - самая крупная в истории человечества - показала, как легко бедные страны могут быть поражены такими вспышками.

И если новый коронавирус окажется в таких местах значительным плацдармом, его невероятно трудно сдержать.

Мы еще не на этой стадии - 99% случаев в Китае, и ВОЗ убеждена, что страна может контролировать вспышку там.

Объявление глобальной чрезвычайной ситуации позволяет ВОЗ оказывать поддержку странам с низким и средним уровнем доходов в укреплении эпиднадзора за болезнями.

Насколько необычна эта декларация?

ВОЗ объявляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, когда происходит «чрезвычайное событие, которое определено ... как представляющее опасность для общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезней».

Ранее было объявлено о пяти чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения:

Центральная провинция Хубэй, где произошли почти все случаи смерти, находится в закрытом состоянии.

Город Ухань фактически закрыт.

Китай ввел многочисленные ограничения на транспортировку, чтобы обуздать распространение вируса.

Граждан в Хубэй призвали работать из дома, пока они не сочтут безопасным возвращаться.

Вирус поражает китайскую экономику, вторую по величине в мире, с растущим числом стран, которые советуют своим гражданам избегать всех несущественных поездок в страну.

Как на эти обстоятельства реагирует мир?

В настоящий момент проводится добровольная эвакуация сотен иностранных граждан из Ухани.

Ожидается, что Великобритания, Австралия, Южная Корея, Сингапур и Новая Зеландия смогут принять всех эвакуированных на карантин на две недели с целью контролировать их симптомы и избегать заражения.

Специалисты критикуют австралийский план карантина.

Австралия планирует изолировать своих эвакуированных на острове Рождества, в 2000 км (1200 миль) от материка (центр временного содержания, использующий для размещения лиц, ищущих убежища).

В свою очередь Италия приостановила полеты в Китай после того, как двум китайским туристам в Риме поставили диагноз «вирус». Ранее 6000 человек на борту круизного судна были временно лишены возможности высадки.

В США представители здравоохранения Чикаго сообщили о первом в США случае передачи от человека человеку. Около 200 граждан США были вывезены из Уханя. Они находятся в изоляции на калифорнийской военной базе не менее 72 часов.

Россия решила закрыть свою 4300-километровую (2670-мильную) дальневосточную границу с Китаем.

Два рейса в Японию уже приземлились в Токио. Япония теперь подняла вопрос о вируче на уровень консультаций по инфекционным заболеваниям для Китая.

Приблизительно 250 французских граждан эвакуировали из Ухани.

Индия подтвердила свой первый случай вируса - студент из южного штата Керала, который учился в Ухане.

Да и Израиль запретил все авиарейсы с Китаем.

Северная Корея приостановит все рейсы и поезда в и из Китая, заявил посол Великобритании в Северной Корее.

Текст: Т. Сокот