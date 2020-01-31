ВОЗ объявил коронавирус как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения
31.01.2020 16:02 / Общество / Прочли: 332 человек
Всемирная организация здравоохранения объявила, что новый коронавирус объявлен глобальной чрезвычайной ситуацией, поскольку вспышка активно распространяться за пределы Китая.
«Основная причина этой декларации заключается не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах», - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.
Проблема заключается в том, что короновирус активно распространяется на страны, где очень слабая система здравоохранения.
Между тем, США просили своих граждан не ездить в Китай.
Государственный департамент обнародовал предупреждение четвертого уровня - ранее призвав американцев «пересмотреть» поездки в Китай - и сказал, что каждый гражданин Китая «должен рассмотреть возможность выезда с использованием коммерческих средств».
Китай заявил, что отправит чартерные рейсы с целью вернуть жителей провинции Хубэй, которые находятся за границей, «как можно скорее».
Ситуацию прокомментировал представитель министерства иностранных дел. Он заявил, что эта ситуация непосредственно связана с "практическими трудностями", с которыми сталкиваются граждане Китая за рубежом. Хубэй - это место, где появился вирус.
По крайней мере, 213 человек в Китае умерли от вируса, в основном в Хубэй. В настоящий момент приблизительно 10 000 случаев заболевания зафиксировано на национальном уровне.
ВОЗ заявила, что в 18 других странах зафиксировано 98 случаев, но смертельных случаев не было.
Что касается ситуаций заболевания в иных странах - это граждане Ухана, Хубэй.
Однако в восьми случаях - в Германии, Японии, Вьетнаме и США - пациенты были заражены людьми, путешествующими в Китай.
Выступая на пресс-конференции в Женеве, доктор Тедрос описал вирус как «беспрецедентную вспышку», которая встретила «беспрецедентную реакцию». Он высоко оценил «чрезвычайные меры», принятые китайскими властями, и сообщив о том, что нет никаких причин ограничивать торговлю или поездки в Китай. «Позвольте мне прояснить, что эта декларация не является вотумом недоверия Китаю», - сказал он.
Однако, различные страны предприняли шаги, чтобы закрыть границы или отменить рейсы. Да, кстати, такие компании, как Google, Ikea, Starbucks и Tesla закрыли свои магазины и частично прекратили свою деятельность.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что вспышка «ускорит возвращение рабочих мест в Северную Америку».
Что произойдет, если этот вирус попадет в страну, которая не может справиться?
Во многих странах с низким и средним уровнем дохода просто не хватает инструментов для их обнаружения или сдерживания. Страх в том, что он может бесконтрольно распространяться и что он может остаться незамеченным в течение некоторого времени.
Помните, что это заболевание возникло только в прошлом месяце, и тем не менее в Китае уже почти 10 000 подтвержденных случаев.
Напомним, что вспышка вируса Эболы в Западной Африке в 2014 году - самая крупная в истории человечества - показала, как легко бедные страны могут быть поражены такими вспышками.
И если новый коронавирус окажется в таких местах значительным плацдармом, его невероятно трудно сдержать.
Мы еще не на этой стадии - 99% случаев в Китае, и ВОЗ убеждена, что страна может контролировать вспышку там.
Объявление глобальной чрезвычайной ситуации позволяет ВОЗ оказывать поддержку странам с низким и средним уровнем доходов в укреплении эпиднадзора за болезнями.
Насколько необычна эта декларация?
ВОЗ объявляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, когда происходит «чрезвычайное событие, которое определено ... как представляющее опасность для общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезней».
Ранее было объявлено о пяти чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения:
Центральная провинция Хубэй, где произошли почти все случаи смерти, находится в закрытом состоянии.
Город Ухань фактически закрыт.
Китай ввел многочисленные ограничения на транспортировку, чтобы обуздать распространение вируса.
Граждан в Хубэй призвали работать из дома, пока они не сочтут безопасным возвращаться.
Вирус поражает китайскую экономику, вторую по величине в мире, с растущим числом стран, которые советуют своим гражданам избегать всех несущественных поездок в страну.
Как на эти обстоятельства реагирует мир?
В настоящий момент проводится добровольная эвакуация сотен иностранных граждан из Ухани.
Ожидается, что Великобритания, Австралия, Южная Корея, Сингапур и Новая Зеландия смогут принять всех эвакуированных на карантин на две недели с целью контролировать их симптомы и избегать заражения.
Специалисты критикуют австралийский план карантина.
Австралия планирует изолировать своих эвакуированных на острове Рождества, в 2000 км (1200 миль) от материка (центр временного содержания, использующий для размещения лиц, ищущих убежища).
В свою очередь Италия приостановила полеты в Китай после того, как двум китайским туристам в Риме поставили диагноз «вирус». Ранее 6000 человек на борту круизного судна были временно лишены возможности высадки.
В США представители здравоохранения Чикаго сообщили о первом в США случае передачи от человека человеку. Около 200 граждан США были вывезены из Уханя. Они находятся в изоляции на калифорнийской военной базе не менее 72 часов.
Россия решила закрыть свою 4300-километровую (2670-мильную) дальневосточную границу с Китаем.
Два рейса в Японию уже приземлились в Токио. Япония теперь подняла вопрос о вируче на уровень консультаций по инфекционным заболеваниям для Китая.
Приблизительно 250 французских граждан эвакуировали из Ухани.
Индия подтвердила свой первый случай вируса - студент из южного штата Керала, который учился в Ухане.
Да и Израиль запретил все авиарейсы с Китаем.
Северная Корея приостановит все рейсы и поезда в и из Китая, заявил посол Великобритании в Северной Корее.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Коронавирус: тысячи людей на круизных лайнерах имеют возможность сойти
09.02.2020 23:40 / ОбществоПассажирам разрешено сойти с круизного лайнера World Dream....
Инцидент у берегов Того: пираты ранее захватили с греческого танкера четырех моряков
09.02.2020 23:18 / ПроисшествияВ числе пострадавших оказались четыре моряка с греческого танкера Elka Aristotle. Их захватили в заложники ран...
Директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько о пугающем море рыбы в Украине
09.02.2020 16:41 / ОбществоНапомним, что ранее в Украине в Голопристанском районе Херсонской области специалистами был зафиксирован пугаю...
Запуск Solar Orbiter: новая космическая миссия
09.02.2020 16:35 / ПроисшествияЭто новая космическая миссия, которая покажет нам Солнце, которого мы никогда не видели раньше....
Стрельба в Таиланде: застрелен солдат, убивший 26 человек в Корате
09.02.2020 16:25 / ПроисшествияПредставители тайской полиции проинформировали общественность о том, что военнослужащий, убивший 26 человек в ...
Названы самые лучшие города России на предмет качества жизни
09.02.2020 14:00 / ОбществоОбратим внимание на тот факт, что ранее представители Минстроя обнародовали результаты оценки качества городск...
Компанию Apple оштрафовали на 25 млн. евро
08.02.2020 12:01 / ОбществоФранцузьке управления по защите прав потребителей оштрафовало американскую компанию Apple на 25 млн. евро за т...
Испанский «Райо Вальекано» наказан за оскорбление украинского игрока
08.02.2020 12:00 / ОбществоКомитет испанской федерации футбола отклонил апелляцию клуба «Райо Вальекано» и оставил в силе наказание за ос...
Чемпионат мира отменен
08.02.2020 11:56 / СпортФедерация спорта Шанхая решила отменить чемпионат мира из самых престижных автогонок «Формула-1» - Гран-При Ки...
Снимут продолжение фильма «Капитан Марвел»
08.02.2020 11:54 / Шоу-бизнесМarvel Studios начала работу над продолжением фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли. Первая карт...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар