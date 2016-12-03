В Питере неадекватный пикапер столкнул девушку в Фонтанку за отказ знакомиться

Петербургские правоохранители разыскивают молодчика, который сбросил в реку Фонтанку девушку.

Как рассказывали потом очевидцы этого странного случая, на их глазах молодчик подошел к девушке, которая прохаживалась вдоль набережной у каря воды, а спустя несколько минут опрокинул ее за ограду. Случайные прохожие помогли жертве неадеквата выбраться на сушу, сбросив ей трос. Промокшую до ниточки и продрогшую потерпевшую добрые люди отогрели в салоне автомобиля, отпоили чаем и передали на поруки прибывшим по вызову медикам. Карета "скорой" доставила переохладившуюся петербурженку в Мариинскую больницу.

Позднее пострадавшая от выходки хулигана рассказала полицейским, что, когда она гуляла в районе пересечения набережной Фонтанки и Гороховой улицы, к ней подошел незнакомый молодой мужчина и начал навязывать свое общество. Когда на предложение незнакомца познакомиться потерпевшая ответила отказом, тот сбросил ее в Фонтанку и ушел восвояси.

Текст: Е. Скобелева