Выбираем кондиционер
05.09.2017 12:00 / Общество / Прочли: 726 человек
Летом спасаться от жары помогает кондиционер. Принцип его действия схож с тем, что используется в холодильнике.
Только разница в том, что в холодильнике воздух охлаждается внутри устройства, а кондиционер снижает температуру снаружи. Излишек тепла, образующийся при работе холодильника, остается в комнате, а кондиционер выводит его на улицу.
Современные охладители воздуха представляют собой климатические устройства с множеством функций. Они способны не только охлаждать, но и обогревать помещение, снижать влажность воздуха, задерживать пыль с помощью системы фильтров. Кроме функции очистки воздуха некоторые системы выполняют антибактериальную защиту и ионизируют воздух. Если Вы боитесь запутаться во всех нюансах и тонкостях правильного подбора и установки кондиционеров, то тогда лучше сразу обратиться к профессионалам в этой сфере, таким как http://marko-spb.ru/. Это упростит Ваш выбор и поможет избежать неприятных неожиданностей после установки кондиционеров.
Наиболее дешевыми и простыми охладителями являются оконные кондиционеры. Это единый блок, содержащий конденсатор и испаритель. Устанавливают его в оконный проем или в стену. При этом теплообменник-конденсатор располагается на улице, а в комнату выходит испаритель. Конечно, вид получается не самый привлекательный. Да и шумность у такого агрегата высокая (45-55 дБ).
Большой популярностью пользуются мобильные кондиционеры. Они бывают настенными и напольными. Наружные и внутренние части связаны трубками. Компрессор в таких устройствах находится в наружном блоке, поэтому шумность внутри помещения маленькая. Производятся и так называемые сплит-системы. У них к внешнему блоку крепится несколько внутренних. Это позволяет охлаждать большие помещения.
При выборе кондиционеров нужно обратить внимание на мощность устройства. Для помещения в 20 кв. м. достаточно будет кондиционера с мощностью примерно 2 кВт. Также большую роль играет шумность устройства. У сплит-систем этот показатель значительно меньше, чем у обычных оконных (21-35 дБ). Для спален можно подобрать устройство с ночным (менее шумным) режимом работы.
Охлаждающие системы требуют правильного ухода. Каждые 2-3 недели необходимо промывать пластиковые пылевые фильтры, установленные во внутреннем блоке. При работе устройства двери и окна комнаты должны быть закрыты. Нельзя его устанавливать рядом с источником тепла. При выполнении этих правил техника будет служить долго.
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Источник: LadyVenus.ru
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