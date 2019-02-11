Вторжение белого медведя: родители боятся отправлять детей в школу на далеком русском архипелаге
11.02.2019 12:27 / Общество / Прочли: 311 человек
Родители в отдаленном российском архипелаге боятся отправлять детей в школу после "массового нашествия" белых медведей в жилые районы.
Новая земля, расположенная у северо-восточного побережья Арктики, с декабря кишит десятками белых медведей. Крупнейший населенный пункт региона, Белушья Губа, с населением приблизительно 2500 человек. В этом регионе наболюдалось более 50 таких случаев.
Местный администратор Александр Минаев заявил, что медведи нападали на людей и проникали в здания. В субботу об’явили даже чрезвычайное положение: на территории поселения в любой момент времени может находиться до 10 белых медведей.
"Люди напуганы. Они боятся выходить из дома, нарушается их распорядок дня", - говорит Минаев. "Родители боятся отпускать детей в школу или детский сад."
Несколько слов о последствиях изменения климата.
Белые медведи все чаще вступают в контакт с людьми по мере того, как изменение климата сокращает их среду обитания в морском льду, заставляя их оставатися на суше в течение более длительных периодов времени.
"Белые медведи питаются тюленями, а тюлени - морским льдом.
Однако, мы наблюдаем глобальное потепление. Соответственно, тает лед, поэтому у него есть цепная реакция на то, как белые медведи могут выжить", - сообщила в 2018 году Лиз Гринграсс, директор британской благотворительной организации по сохранению животных Born Free Foundation.
Всемирный фонд дикой природы помог организовать патрулирование в некоторых арктических общинах, чтобы предотвратить потенциально смертельные столкновения, внедряя инструменты сдерживания, такие как шумовые машины, более яркое освещение в общественных местах, контейнеры для хранения пищевых продуктов и протоколы безопасности, когда медведи действительно входят в сообщества. Также актуально использование резинових пуль.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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