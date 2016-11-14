В районе землетрясения в Новой Зеландии резко ухудшится погода

Метеорологи Новой Зеландии сообщили о том, что воскресной ночью случилось мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. Они прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в центральных районах острова Южный, а также на юге острова Северный.







Прогнозы синоптиков на вечер 14 ноября следующее: Они сообщили о том, что в столице страны Веллингтоне и ее окрестностях скорость порывов ветра превысил сегодня отметку 140 км/час.





Одновременно ожидается, что в западных районах острова Южный, эпицентр землетрясения расположился в восточном района этого острова. Здесь выпало свыше 100 мм осадков.





В течение дня Национальной сейсмологической службой зарегистрировано свыше 670 послешоковых подземных толчков. Здесь сообщили, что снова продолжаются подземные толчки.





После землетрясения Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии объявило о том, что существует опастность угрозы цунами для восточного побережья страны. Однако сегодня утром угрозу цунами отменили.





Сейсмологи считают, что высота цунами в районе Кентербери, центральная и северная части восточного побережья острова Южный, составила приблизительно 2 метра.





Текст:

Т. Сокот



