В районе землетрясения в Новой Зеландии резко ухудшится погода
14.11.2016 17:33 / Происшествия / Прочли: 116 человек
Согласно прогнозам синоптиков, в столице и ее окрестностях скорость порывов ветра может превысить отметку 140 км/час.
Метеорологи Новой Зеландии сообщили о том, что воскресной ночью случилось мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,5. Они прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в центральных районах острова Южный, а также на юге острова Северный.
Прогнозы синоптиков на вечер 14 ноября следующее: Они сообщили о том, что в столице страны Веллингтоне и ее окрестностях скорость порывов ветра превысил сегодня отметку 140 км/час.
Одновременно ожидается, что в западных районах острова Южный, эпицентр землетрясения расположился в восточном района этого острова. Здесь выпало свыше 100 мм осадков.
В течение дня Национальной сейсмологической службой зарегистрировано свыше 670 послешоковых подземных толчков. Здесь сообщили, что снова продолжаются подземные толчки.
После землетрясения Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии объявило о том, что существует опастность угрозы цунами для восточного побережья страны. Однако сегодня утром угрозу цунами отменили.
Сейсмологи считают, что высота цунами в районе Кентербери, центральная и северная части восточного побережья острова Южный, составила приблизительно 2 метра.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
За дело «псковских самоубийц» взялся центральный аппарат Следкома
15.11.2016 18:10 / ПроисшествияРасследованием дела об псковских подростках, устроивших перестрелку с полицией, а затем покончивших с собой, з...
В Тверской области в огне погибли мать и ее пятеро детей
15.11.2016 15:56 / ПроисшествияПри пожаре погибли шесть человек, в том числе пять детей. Еще один потерпевший, мужчина, в шоковом ...
Кому нужно купить квартиру в Подмосковье.
15.11.2016 15:37 / ФинансыХотите жить в Москве, но не знаете, как переехать? Или Вас пугают цены? Но выход есть - это квартиры в Подмоск...
Правила полива орхидеи фаленопсис
15.11.2016 12:08 / ОбществоОрхидею по праву можно назвать одними из самых роскошных комнатных цветов. Очень часто среди орхидей можно вст...
Арестован админ «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте»
15.11.2016 12:06 / ОбществоСледственный комитет Российской Федерации задержал создателя так называемого «паблика смерти» в социальной сет...
В Китае казнили мужчину, расстрелявшего чиновника из гвоздемета
15.11.2016 09:47 / В миреВ Подебесной был приведен в исполнение смертный приговор в отношении заключенного, убившего чиновника, который...
На притоке Амура спасены более 140 рыбаков на льдине
15.11.2016 09:45 / ПроисшествияНа притоке Амура в этот раз спасены более 140 рыбаков. Причина, согласно которой рыбаки оказались в ловушке, -...
Арестован министр экономики РФ Улюкаев
15.11.2016 09:30 / ЭкономикаГлава Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев был сегодня задержан сотрудник...
В Москве сосулька, упавшая с крыши, травмировала ребенка
15.11.2016 09:15 / ПроисшествияСтоличный Следком проведет проверку по факту падения сосульки на ребенка. К ответственности будут привлечены л...
Путин с Трампом впервые переговорили по телефону
15.11.2016 09:03 / ПолитикаГлавы двух государств пообщались посредством телефонной связи в первый раз с момента избрания Дональда Трампа ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар