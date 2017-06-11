В храме Христа Спасителя очередь к мощам Николая Чудотворца
11.06.2017 11:24 / Общество / Прочли: 605 человек
Она превысила восемь километров.
Очередь к мощам Николая Чудотворца, до сих пор находящимся в храме Христа Спасителя, достигла беспрецедентной длины. Речь идет о том, что она составила более восьми километров. Это сообщение принадлежит Марии Коровиной, руководителю пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя.
В пресс-службе сообщили, что очередь достигла станции метро «Спортивная». В свою очередь организаторы мероприятия прогнозируют, что ближе к концу дня эта очередь дойдет до «Воробьевых гор».
В среднем люди в очереди ожидают приблизительно 13-14 часов.
Коровина сообщила, что «мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни».
22 мая паломникам был открыт свободный доступ к мощам.
Организаторы сообщили, что среди них много жителей регионов. В том числе есть люди из Кавказа, Белоруссии и Поволжья.
8 июня сообщили, чточисло верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца, превысило отметку в полмиллиона человек. В среднем на протяжении дня в храм приходит от 18 до 48 тысяч верующих.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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