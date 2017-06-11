В храме Христа Спасителя очередь к мощам Николая Чудотворца

Очередь к мощам Николая Чудотворца, до сих пор находящимся в храме Христа Спасителя, достигла беспрецедентной длины. Речь идет о том, что она составила более восьми километров. Это сообщение принадлежит Марии Коровиной, руководителю пресс-центра оргкомитета принесения мощей святителя.



В пресс-службе сообщили, что очередь достигла станции метро «Спортивная». В свою очередь организаторы мероприятия прогнозируют, что ближе к концу дня эта очередь дойдет до «Воробьевых гор».

В среднем люди в очереди ожидают приблизительно 13-14 часов.

Коровина сообщила, что «мы просим верующих перенести паломничество с этих праздничных дней на будни».

22 мая паломникам был открыт свободный доступ к мощам.

Организаторы сообщили, что среди них много жителей регионов. В том числе есть люди из Кавказа, Белоруссии и Поволжья.

8 июня сообщили, чточисло верующих, поклонившихся мощам Николая Чудотворца, превысило отметку в полмиллиона человек. В среднем на протяжении дня в храм приходит от 18 до 48 тысяч верующих.





Текст: Т. Сокот



