Учеников и сотрудников школы в Пенсильвании эвакуировали по причине угрозы взрыва

Ученики и сотрудники одной из школ, что расположена в штате Пенсильвания, эвакуированы по причине угрозы взрыва.







Эвакуация людей непосредственно связана с запиской об угрозе взрыва. Такая была обнаружена в одной из уборных школы.





В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.





В настоящий момент полиция продолжает обыск в здании.





Текст: Т. Сокот



