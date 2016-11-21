Продажа и покупка бизнеса в Москве

Для таких услуг созданы специальные компании, которые имеют нужные лицензии и опыт. Компания "Бизнес МСК" более четырех лет занимается предоставлением услуг по продаже и покупке бизнеса. Набранный опыт в сделках различной сложности позволяет сотрудникам выходить из самых сложных ситуаций.

Главная цель компании - сопровождать и помогать тем, кто решил Купить прибыльное дело реально! А с помощью опытных и ответственных консультантов - очень просто. - сопровождать и помогать тем, кто решил продать бизнес или приобрести готовый бизнес. Создаются самые приемлемые условия для знакомства покупателя с объектом, который он собирается приобрести. Это поможет определиться с выбором и избежать проблемных ситуаций в дальнейшем. Компания развеивает миф о том, что все, кто продает свой бизнес, делают это ради прибыли. Большое количество успешных сделок доказывают обратное. Большинство продавцов, делают это по реальным, не относящимся к деятельности фирм, причинам.А с помощью опытных и ответственных консультантов - очень просто.

Как продать бизнес?

Для начала разберем основные причины, почему владелец решил для себя « продам бизнес » :

Владелец переезжает в другую страну или город;



Возраст, не позволяющий заниматься текущим бизнесом;



Продажа непрофильных активов;



Конфликты между владельцами бизнеса.



"Бизнес МСК" осуществил множество успешных сделок по продаже: сервизов по работе с авто, медицинских учреждений, салонов по уходу за внешностью, кадровых агентств, агентств недвижимости, различных производств, интернет магазинов и других компаний. В месяц примерно от пяти до пятнадцати счастливых владельцев становятся владельцами компании.

Продажа бизнеса осуществляется с помощью оформления простой заявки на сайте.

Срок операции длится от двух недель до семи, восьми месяцев. Длина зависит от конечной цены, местонахождение, сферы деятельности и других факторов.

Поступившую заявку администраторы обрабатывают до 12 часов. После ее рассмотрения, компания связывается с тем, кто ее оставил.

Как приобрести бизнес?

"Бизнес МСК" не только помогает с продажей бизнеса, но и с его покупкой. С квалифицированной помощью персонала, который прислушается к каждой просьбе индивидуально, клиент не сможет прогадать и сделать что-то не правильно. На официальном сайте вы сможете найти множество предложений, в которых собрана подробная информация про объект. Данные собирают сотрудники компании, которые лично посещают точку. Если вас заинтересовал какой-то вариант, можно организовать личную встречу с продавцом. Все волнующие вопросы поможет решить служба поддержки.