Продажа и покупка бизнеса в Москве
21.11.2016 20:52 / Экономика / Прочли: 113 человек
Объявления, типа " Продам бизнес недорого" на сторонних сайтах, чаще всего являются лишь уловками. После связи с такими посредниками, большинство сделок ждет провал.
Для таких услуг созданы специальные компании, которые имеют нужные лицензии и опыт. Компания "Бизнес МСК" более четырех лет занимается предоставлением услуг по продаже и покупке бизнеса. Набранный опыт в сделках различной сложности позволяет сотрудникам выходить из самых сложных ситуаций.
Главная цель компании - сопровождать и помогать тем, кто решил продать бизнес или приобрести готовый бизнес. Создаются самые приемлемые условия для знакомства покупателя с объектом, который он собирается приобрести. Это поможет определиться с выбором и избежать проблемных ситуаций в дальнейшем. Компания развеивает миф о том, что все, кто продает свой бизнес, делают это ради прибыли. Большое количество успешных сделок доказывают обратное. Большинство продавцов, делают это по реальным, не относящимся к деятельности фирм, причинам. Купить прибыльное дело реально! А с помощью опытных и ответственных консультантов - очень просто.
Как продать бизнес?
Для начала разберем основные причины, почему владелец решил для себя «продам бизнес» :
- Владелец переезжает в другую страну или город;
- Возраст, не позволяющий заниматься текущим бизнесом;
- Продажа непрофильных активов;
- Конфликты между владельцами бизнеса.
"Бизнес МСК" осуществил множество успешных сделок по продаже: сервизов по работе с авто, медицинских учреждений, салонов по уходу за внешностью, кадровых агентств, агентств недвижимости, различных производств, интернет магазинов и других компаний. В месяц примерно от пяти до пятнадцати счастливых владельцев становятся владельцами компании.
Продажа бизнеса осуществляется с помощью оформления простой заявки на сайте.
Срок операции длится от двух недель до семи, восьми месяцев. Длина зависит от конечной цены, местонахождение, сферы деятельности и других факторов.
Поступившую заявку администраторы обрабатывают до 12 часов. После ее рассмотрения, компания связывается с тем, кто ее оставил.
Как приобрести бизнес?
"Бизнес МСК" не только помогает с продажей бизнеса, но и с его покупкой. С квалифицированной помощью персонала, который прислушается к каждой просьбе индивидуально, клиент не сможет прогадать и сделать что-то не правильно. На официальном сайте вы сможете найти множество предложений, в которых собрана подробная информация про объект. Данные собирают сотрудники компании, которые лично посещают точку. Если вас заинтересовал какой-то вариант, можно организовать личную встречу с продавцом. Все волнующие вопросы поможет решить служба поддержки.
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Источник: LadyVenus.ru
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