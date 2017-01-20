Актер Сергей Гармаш впервые стал дедушкой

Стало известно, что Дарья родила своему супругу Павлу Сидорову сына. Мальчик появился на свет в начале января в одной из столичных клиник. Пара поженилась в 2015 году после восьми лет отношений. Свадьбу отмечали в московском ресторане на Чистых прудах, а в путешествие молодожены отправились в небольшой турецкий город Гечек.



Кроме старшей дочери, Сергей Гармаш с женой Инной Тимофеевой воспитывают сына. Ивану в этом году исполниться 11 лет.

Текст: Е. Скобелева