Землетрясение, магнитуда которого 5,3, случилось на северо-востоке от Токио. Таково сообщение национального метеорологического управления.







Согласно обнародованным его данным, эпицентр расположился на севере префектуры Тиба, что прилегает к Токио. Что касается очага, он залег на глубине 40 км.





Какая-либо информация о пострадавших или разрушениях в настоящий момент отсутствует. Об угрозе возникновения цунами не сообщали.





Достаточно сильные подземные толчки были ощутимы в десяти префектурах. Это же сообщение касается и центра японской столицы.





В СМИ представлена информация о том, что по причине землетрясения временно приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн", следовавших из Токио на север страны. К этому времени движение удалось восстановить.





В СМИ обнародованы данные энергокомпании Tokyo Electric Power. Здесь сообщили, что никакие происшествия на остановленной АЭС "Токай" в префектуре Ибараки специалистами не зафиксированы.





Свою работу в штатном режиме продолжают международные аэропорты Нарита и Ханэда.









Текст:

Т. Сокот



