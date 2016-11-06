Ученые: После родов женщина стареет на 4% быстрее

Американские ученые нашли научное объяснение тому явлению, что женщины после родов начинают стареть на 4% быстрее.

Группе исследователей из Соединенных Штатов в своей недавней научной работе удалось доказать, что после рождения ребенка истощенный двойной нагрузкой женский организм начинает быстрее стареть. Им даже удалось «измерить», насколько интенсивнее стареет рожавшая женщина: на четыре процента. Об этом в воскресенье, 6 ноября, писали многие зарубежные средства массовой информации.

Чтобы изучить биологический возраст молодых мамочек, эксперты провели ряд тестов. В данном научном эксперименте приняли участие более полутора тысяч представительниц прекрасного пола в возрасте от 20 до 44 лет, которые произвели на свет как минимум одного ребенка.

Ученые поставили своей целью обозначить факторы, которые влияют на процесс старения организма у матерей. Выяснилось, что после рождения малыша в организме матери наблюдается скачок старения клеток. Теоретические гипотезы профессоров от медицины подтвердились, когда после родов у подопытных рожениц зафиксировали особый период активного клеточного старения, то есть изменения происходили в теломерах, которые, по словам исследователей, являются защитным механизмом.

Оказалось, что после появления на свет ребенка в женском организме теломеры сокращались на 4%, что и приводит к ускорению процессов старения.

Текст: Е. Скобелева