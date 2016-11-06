Ученые: После родов женщина стареет на 4% быстрее
Исследователи установили причину, по которой, родив первенца, молодая женщина начинает интенсивно стареть.
Американские ученые
нашли научное объяснение тому явлению, что женщины после родов начинают стареть
на 4% быстрее.
Группе исследователей из
Соединенных Штатов в своей недавней научной работе удалось доказать, что после
рождения ребенка истощенный двойной нагрузкой женский организм начинает быстрее
стареть. Им даже удалось «измерить», насколько интенсивнее стареет рожавшая
женщина: на четыре процента. Об этом в воскресенье, 6 ноября, писали многие
зарубежные средства массовой информации.
Чтобы изучить
биологический возраст молодых мамочек, эксперты провели ряд тестов. В
данном научном эксперименте приняли участие более полутора тысяч представительниц
прекрасного пола в возрасте от 20 до 44 лет, которые произвели на свет как
минимум одного ребенка.
Ученые поставили своей
целью обозначить факторы, которые влияют на процесс старения организма у
матерей. Выяснилось, что после рождения малыша в организме матери наблюдается
скачок старения клеток. Теоретические гипотезы профессоров от медицины
подтвердились, когда после родов у подопытных рожениц зафиксировали особый
период активного клеточного старения, то есть изменения происходили в теломерах,
которые, по словам исследователей, являются защитным механизмом.
Оказалось, что после
появления на свет ребенка в женском организме теломеры сокращались на 4%, что и
приводит к ускорению процессов старения.
Текст: Е. Скобелева