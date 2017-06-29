В ходе строительства метро в Риме обнаружен дом II века с мозаикой и фресками

В Риме в ходе строительства третьей линии метро найден хорошо сохранившийся деревянный дом эпохи императора Траяна (98−117 годах н.э.). В этом доме обнаружена мебель. Сам дом с мозаикой и фресками.



Находка сделана в глубоком колодце, который расположен на холме Целий, что рядышком с перекрестком улиц Феррателла и Аба Арадам.





Несколько слов о доме. Он в древности очень сильно пострадал в результате от пожара. Причина случившегося – скорее всего землетрясение.





Кстати, археологи впервые обнаружили остатки солярия. В том числе сохранились две жилые комнаты, хорошо выглядят ножки стульев и столики, есть скелеты щенка и собаки. В доме специалисты выявили черно-белые мозаичные фрагменты пола, обнаружили роспись потолков, нашли достаточно много цветочных фресков и мраморных плит на стенах.





Руководители раскопок - археологи Франческо Просперетти и Симона Морретта. Они проинформировали общественность о том, что деревянный дом в настоящий момент тщательно защищен по всему периметру цементной стеной. Что касается раскопок, они продолжаются до сих пор. Все находки планируют передать музею. Он должен появится в вестибюле будущего метровокзала.





По мнению специалистов это открытие станет вторым по значению после недавно обнаруженных казарм римских солдат, улица Иппонаттео.





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Т. Сокот



