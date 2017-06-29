В ходе строительства метро в Риме обнаружен дом II века с мозаикой и фресками
29.06.2017 14:10 / Наука / Прочли: 222 человек
В Риме строится новая ветка метро. В работу подключились археологи. Они обнаружили дом II века с мозаикой и фресками. В здании находятся ножки стульев, столики, несколько скелетов домашних животных.
В Риме в ходе строительства третьей линии метро найден хорошо сохранившийся деревянный дом эпохи императора Траяна (98−117 годах н.э.). В этом доме обнаружена мебель. Сам дом с мозаикой и фресками.
Находка сделана в глубоком колодце, который расположен на холме Целий, что рядышком с перекрестком улиц Феррателла и Аба Арадам.
Несколько слов о доме. Он в древности очень сильно пострадал в результате от пожара. Причина случившегося – скорее всего землетрясение.
Кстати, археологи впервые обнаружили остатки солярия. В том числе сохранились две жилые комнаты, хорошо выглядят ножки стульев и столики, есть скелеты щенка и собаки. В доме специалисты выявили черно-белые мозаичные фрагменты пола, обнаружили роспись потолков, нашли достаточно много цветочных фресков и мраморных плит на стенах.
Руководители раскопок - археологи Франческо Просперетти и Симона Морретта. Они проинформировали общественность о том, что деревянный дом в настоящий момент тщательно защищен по всему периметру цементной стеной. Что касается раскопок, они продолжаются до сих пор. Все находки планируют передать музею. Он должен появится в вестибюле будущего метровокзала.
По мнению специалистов это открытие станет вторым по значению после недавно обнаруженных казарм римских солдат, улица Иппонаттео.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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