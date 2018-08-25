О работе саратовского аэропорта «Центральный»: его могут закрыть в ноябре

Однако, чтобы продлить свидетельство, воздушная гавань обязана рассчитаться с Росавиацией и уплатить ей приблизительно три миллиона рублей. Но, после того, как прекратилась деятельность «Саратовских авиалиний» аффилированный с компанией аэропорт начал испытывать определенный дефицит денежных средств.







Скорее всего, эти расходы покроют из областного бюджета.





Несколько слов об аэропорте Саратова и «Саратовских авиалиний». Их владелец - предприниматель Аркадий Евстафьев. Авиаперевозчику запрещено выполнять рейсы, аннулирован сертификат эксплуатанта. Это связано с крушением в 2017 году в Мособласти Ан-148. Напомним, что тогда погибло много людей - 71 человек.





Текст: Т. Сокот



