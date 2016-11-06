Землетрясения в центре Италии изменили рельеф на площади 600 кв. км

Последние землетрясения которые произошли в центре Италии и последовали одно за другим 24 августа, 26 октября и 30 октября, стали основной причиной изменения рельефа на площади 600 кв. км. Это сообщение специалистов Национального института геофизики и вулканологии после первичного анализа новых данных, которые получил спутник.







Последствия землетрясения Италии следующие: "Апеннины расширяются, Альпы растут".





Эксперты проинформировали общественность, что внутри этой площади образовался кратер размером в 130 кв. км. В нем уровень земной поверхности опустился в пределах 70 см.





Также специалисты обратили внимание на съемки из космоса. На них отчетливо видно местоположение города Норча. Оно находится в непосредственной близости с эпицентром землетрясения 30 октября. Однако, сейчас отчетливо видно, что оно сместилось на 30 см к западу. Что касается такого городка как Монтегалло, он "сполз" на 40 см на восток. Приблизительно при общем понижении земной поверхности Норча она "подросла" на 12 см.





Сейсмолог Института Стефано Сальви сообщил следующее: - "весь пейзаж Апеннинских гор создавался в результате землетрясений. И сейчас мы видим новые изменения рельефа". В целом, он сообщил, что все эти перемены действительно соответствуют общему сценарию нынешней геологической эры в Апеннинах. То есть, они опускаются, расширяясь к побережьям полуострова.





Чем больше специалисты изучают последний сейсмический феномен, тем больше они убеждаются, что все три подземных толчка, между которыми так и не прекращались афтершоки, в том числе достаточно огромной мощности, связаны и спровоцированы одним и тем же разломом тектонической платформы. Напомним, что именно на ней стоят Апеннинские горы. Но загадка все же осталась.





Как указал Джанлука Валенсизи, сотрудник Института геофизики и вулканологии, сложившаяся ситуация не очень вписывается в обычную модель землетрясения. Напомним, что последним произошел наиболее сильный подземный толчок, магнитуда которого составила 6,5. Об этом в СМИ представлена следующая информация: - "пока наиболее простой ответ заключает в том, что земная кора в том месте раньше была не готова к выбросу такой энергии". "Если бы первое землетрясение было такой мощности, то его последствия были бы катастрофическими".





Напомним, что перед первым колебанием земной поверхности, которое произошло 24 августа, магнитуда которого 6,0, никакой сейсмической активности не наблюдалось в центральных Апеннинах. "В отличие от землетрясения в Аквиле в 2009 году, когда основному толчку предшествовали почти два месяца землетрясений малой магнитуды, - сказал Валенсизи. - Последующий период афтершоков был относительно коротким".





Напомним, что с 24 августа в центральной Италии случилось более 22 тыс. подземных толчков. Кстати, магнитуда некоторых из них достигла 5,0, а многих превышала 4,0.





Несколько слов о сейсмической активности. Она продолжалась на протяжении приблизительно всего столетия в 1700-х годах, юг Италии, Калабрия. Напомним, что последнее сильное землетрясение здесь случилось в 1908 году. Оно унесло жизни 90 тыс. человек.









Текст:

Т. Сокот



