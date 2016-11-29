В Москве батюшка на «бумере» насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии
29.11.2016 18:23 / Общество / Прочли: 81 человек
Правоохранители вычислили марку автомобиля, который принадлежит священнослужителю, по фрагменту бокового зеркала, отколовшемуся в результате удара.
Трагический инцидент случился в северной части столицы в воскресенье, 27 ноября. На Ленинградском проспекте 45-летний священник, управляя автомобилем немецкой марки BMW, совершил наезд на пешехода, который стоял на разделительной полосе. Мужчину от сильного удара отшвырнуло на несколько метров и он угодил под Hyundai, следовавшую во встречном потоке машин.
Водитель «немца» разбираться в случившемся не стал и, ударив по газам, скрылся с места происшествия. В свою очередь водитель «корейца» вызвал «скорую» и сотрудников Госавтоинспекции. К сожалению, медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть потерпевшего. 52-летний москвич от полученных травм скончался на месте аварии.
В скором времени московские блюстители правопорядка вычислили личность сбежавшего с места ДТП водителя. Удалось им это сделать лишь спустя 12 часов благодаря куску бокового зеркала, отвалившемуся от иномарки вследствие удара: дали наводку на машину с таким повреждением. Как оказалось, бросил сбитого человека умирать на дороге... настоятель столичного храма Всех святых на Кулишках Николай Левкин, отец девятерых детей.
Согласно показаниям 45-летнего святого отца, виновником ДТП является не он, мол, его подрезало такси. Обстоятельства трагедии и ответственного за случившееся предстоит установить полиции.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Отзывы о UDS Game
29.11.2016 21:20 / ИнтернетВ России на сегодняшний день существует только одна система, которая объединяет программы лояльности сотен зав...
Происшествие в Подмосковье: между собой столкнулись автобус и маршрутное такси
29.11.2016 20:36 / ПроисшествияВ аварии пострадали люди. В настоящий момент их число уточняется. ...
Как выбрать и купить хорошую криосауну
29.11.2016 18:55 / ЭкономикаПоддерживать иммунитет на высоком уровне, восстановить себя после травм и нормализовать обмен веществ - в этом...
Разрешение на работу высококвалифицированным специалистам (ВКС)
29.11.2016 18:50 / ЭкономикаКак правильно подавать уведомления о наемных высококвалифицированных специалистах - иностранцах? Читайте в дал...
Происшествие в провинции Альберта: канадский истребитель потерпел крушение
29.11.2016 18:49 / ПроисшествияПричина аварии, а также выжил ли пилот не известно. ...
Режим КТО сняли сразу в трех районах Дагестана
29.11.2016 18:39 / ПроисшествияНапомним, что режим контртеррористической операции на части территорий Кизилюртовского, Хасавюртовского и Казб...
В результате ДТП в Таиланде с участием автобуса пострадали российские туристы
29.11.2016 18:16 / ПроисшествияВ результате аварии в таиландской провинции Пхангнга пострадали 12 человек. ...
В Москве украли красной икры на 40 миллионов рублей
29.11.2016 16:04 / ПроисшествияСо склада, расположенного в восточной части столицы, воры похитили партию деликатеса общей стоимостью без мало...
Президент Южной Кореи выразила готовность покинуть свой пост
29.11.2016 11:57 / ПолитикаДействующая глава Республики Корея (именно так звучит официальное название государства) Пак Кын Хе заявила, чт...
Прошлая ночь в Москве была самой холодной за всю осень
29.11.2016 11:46 / ПроисшествияПрошедшая ночь в столице, как отчитываются метеорологи, стала самой холодной с начала осени....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар