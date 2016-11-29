В Москве батюшка на «бумере» насмерть сбил мужчину и скрылся с места аварии





Водитель «немца» разбираться в случившемся не стал и, ударив по газам, скрылся с места происшествия. В свою очередь водитель «корейца» вызвал «скорую» и сотрудников Госавтоинспекции. К сожалению, медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть потерпевшего. 52-летний москвич от полученных травм скончался на месте аварии.