На 70-м году жизни умер писатель-сатирик Михаила Задорнова

Смерть Задорнова связана с онкологическим заболеванием. Ему в начале 2016 года диагностировали опухоль головного мозга. В Германии Задорнова серьезно прооперировали. После этой операции его состояние существенно улучшилось.



Напомним, что родился Михаил Задорнов в Юрмале, 1948 год. Он стал широко известен благодаря выступлениям на телевидении. Выступал Задорнов с монологами сатирического и юмористического характера.

Известно, что сатирик отказался от неоязычества, принял Православие. Он соборовался в московском храме Живоначальной Троицы.

Решение Михаила Задорнова об изменении его религиозного мировоззрения на своей личной странице в социальной сети Facebook написал настоятель храма Живоначальной Троицы, что расположен на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков.

Протоиерей Новиков написал следующее: - "по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова".

Текст: Т. Сокот



