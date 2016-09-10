Высокопоставленный чиновник СКР задержан за крупную взятку и хранение дома 8 млрд рублей
Полковник Дмитрий Захарченко, заместитель начальника управления "Т" МВД России, был задержан накануне по делу о получении взятки. Сообщается, что размер взятки составил 7 миллионов рублей, а при задержании у него обнаружено большую сумму денег в долларах.
В отношении Захаренко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении особо крупной взятки, а также открыты производства по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование предварительному расследованию".
СМИ отмечают, что только ночью оперативники закончили подсчет
денег, изъятых при обыске в квартире Захарченко. Сумма составляет примерно 8
миллиардов в рублевом эквиваленте.
Утром 9 сентября полковник Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. Известно, что задержание проводилось в рамках уголовного дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета РФ с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой.
Текст:
А. Замятина