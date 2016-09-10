Высокопоставленный чиновник СКР задержан за крупную взятку и хранение дома 8 млрд рублей

В отношении Захаренко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении особо крупной взятки, а также открыты производства по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование предварительному расследованию".

СМИ отмечают, что только ночью оперативники закончили подсчет денег, изъятых при обыске в квартире Захарченко. Сумма составляет примерно 8 миллиардов в рублевом эквиваленте.

Утром 9 сентября полковник Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. Известно, что задержание проводилось в рамках уголовного дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета РФ с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой.

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А. Замятина