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Услуги эвакуатора в Красносельском районе

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Услуги эвакуатора в Красносельском районе

07.12.2016 14:22 / Автомобили / Прочли: 80 человек

На дороге случаются всякие неприятности. Неожиданно выходит из строя важный узел в двигателе, водитель не справляется с управлением в сложных дорожных условиях и совершает ДТП. Во многих случаях выручить может только услуга эвакуации.


Когда нужен эвакуатор

Неприятность с автомобилем никогда не привязывается к определенному месту. Машина может «встать» где угодно и в любое время – во время поездки в любом направлении, в черте города или по области. Было время, когда автолюбители и профессиональные водители возили с собой в багажнике надежный трос – на случай поломки машины. Чтобы добраться до ближайшей автомастерской, нужно было попробовать остановить машину, следующую в попутном направлении и подцепиться к ней тросом. Дело неприятное и хлопотное.

Теперь, когда существуют специализированные службы и повсюду работают эвакуаторы, а машиной могут управлять даже хрупкие девушки, понятия не имеющие, как открыть капот, таких проблем нет. То есть о таких хлопотах благополучно забыли. Достаточно набрать номер знакомого, испытанного сервиса, и помощь прибудет в считанные минуты.

Но как быть, если неприятность случилась, скажем, неподалеку от Красного села, а знаешь телефон только эвакуаторов из Санкт-Петербурга? Ведь 15 километров от города тоже требуют времени. Тем более что в Питере и по области нередки огромные пробки, которые еще больше задержат прибытие помощи. Как это ни странно, эвакуатор в Красное село прибудет действительно быстро.

Как работает служба эвакуации

Строго говоря, так оно и есть. Хорошая служба эвакуации имеет в своем распоряжении большой парк специальной техники. Все машины равномерно распределены по районам – это сделано исключительно для удобства автолюбителей, для которых вряд ли представляется возможным знать обо всех таких сервисах на территории области. Зато сохранить в контактах на телефоне всего пару номеров или даже запомнить их – это несложно.

В каждом районе области постоянно дежурят эвакуаторы службы. Поэтому по звонку диспетчеру эвакуатор в Красносельский район посылать из центра Питера нет необходимости – к «пациенту» прибудет ближайшая из дежурных машин. Именно так и экономится время, которого так всегда не хватает.

Где бы ни был автолюбитель, попавший в беду, помощь к нему придет. Достаточно лишь набрать заветный номер. Правда, сначала придется ответить на пару несложных вопросов. Диспетчер обязательно поинтересуется (кроме имени клиента), следующими сведениями:

  • марка и модель автомобиля;
  • характер неисправности в общих чертах (заглох двигатель и не заводится, срезало болты и отвалилось колесо, произошло ДТП и так далее);
  • место, где находится клиент;
  • куда доставлять пострадавшую технику.

Диспетчер должен знать ответы на эти вопросы вовсе нее из праздного любопытства. Служба эвакуации имеет самую разную технику, и эти сведения дадут возможность послать на помощь самый подходящий эвакуатор. И помощь непременно будет вовремя.

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Источник: LadyVenus.ru
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