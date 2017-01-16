На Кубани спасатели нашли тела всех школьников, провалившихся под лед
Как сообщили в Южном региональном центре МЧС РФ, ночью найдено тело четвертого подростка, провалившегося под лед на реке Кирпили. Поисково-спасательные работы прекращены.
Трагический инцидент произошел 15 января возле поселка Садовод Тимашевского района. Пятеро друзей 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Они решили сократить путь, перейдя замерзшую реку. Лед не выдержал, и дети провалились в холодную воду.
Одного мальчика удалось спасти. Вечером и ночью спасатели
достали из реки тела остальных школьников. К поискам были привлечены более 90
спасателей и 22 единицы техники.
По факту происшествия начали проверку следователи и
прокуратура. Глава Краснодарского края поручил оказать семьям погибших детей необходимую
медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, в образовательных учреждениях
края педагоги совместно с сотрудниками МЧС должны провести дополнительную
разъяснительную работу об опасности обледенелых водоемов.
Текст: Е. Скобелева