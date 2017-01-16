На Кубани спасатели нашли тела всех школьников, провалившихся под лед

Трагический инцидент произошел 15 января возле поселка Садовод Тимашевского района. Пятеро друзей 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Они решили сократить путь, перейдя замерзшую реку. Лед не выдержал, и дети провалились в холодную воду.

Одного мальчика удалось спасти. Вечером и ночью спасатели достали из реки тела остальных школьников. К поискам были привлечены более 90 спасателей и 22 единицы техники.

По факту происшествия начали проверку следователи и прокуратура. Глава Краснодарского края поручил оказать семьям погибших детей необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, в образовательных учреждениях края педагоги совместно с сотрудниками МЧС должны провести дополнительную разъяснительную работу об опасности обледенелых водоемов.

Текст: Е. Скобелева